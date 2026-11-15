Hardrijder is rijbewijs kwijt na dollemansrit over A17

Een automobilist moest zaterdagmiddag zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Die betrapten hem terwijl hij met een gemiddelde snelheid van 163 kilometer per uur over de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal raasde.

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