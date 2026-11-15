Advertentie
Hardrijder is rijbewijs kwijt na dollemansrit over A17
Een automobilist moest zaterdagmiddag zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Die betrapten hem terwijl hij met een gemiddelde snelheid van 163 kilometer per uur over de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal raasde.
De agenten hoefde niet veel moeite te doen om de hardrijder te betrappen. Deze kwam hen namelijk voorbij hen gezoefd.
De officier van justitie gaat bepalen hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt zal zijn.
Advertentie
Advertentie