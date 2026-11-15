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Michael van Gerwen wint thriller tijdens openingsduel Grand Slam of Darts

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Michael van Gerwen klopte rising star Henry Coates (foto: PDC).
Michael van Gerwen klopte rising star Henry Coates (foto: PDC).

Michael van Gerwen heeft zijn openingswedstrijd in de groepsfase van het Grand Slam of Darts-toernooi zaterdag gewonnen. Dit is een van de meest aansprekende toernooien van de bond PDC. De Vlijmenaar klopte in Wolverhampton rising star Henry Coates nipt met 5-4. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Van Gerwen moest, ondanks een gemiddelde van 100,42 per beurt, diep gaan tegen de 20-jarige Engelsman. Coates kwam terug van een vroege break, was goed voor vijf 180-scores en maakte daarnaast indruk met uitgooien van 121 en 156.

Van Gerwen overleefde zelfs twee matchdarts in de beslissende leg.  "Henry stond voor de eerste keer op dit grote podium. Ik vind dat hij een fenomenale wedstrijd speelde", vertelde Van Gerwen na afloop.

Van Gerwen neemt het in zijn tweede groepswedstrijd op tegen landgenoot Jeffrey de Graaf. 

Blijdschap bij Michael van Gerwen na het winnen van zijn openingsduel tijdens de Grand Slam of Darts (foto: PDC).
Blijdschap bij Michael van Gerwen na het winnen van zijn openingsduel tijdens de Grand Slam of Darts (foto: PDC).

Ook Gian van Veen uit Andel kwam zaterdag in actie. Hij boekte, mede dankzij een elfdarter en een 81-finish, een 5-2 zege op de Engelse qualifier Carl Sneyd. Van Veen haalde een gemiddelde van 110,51.

Niels Zonneveld uit Helvoirt speelt zondagavond zijn eerst groepswedstrijd tijdens het Grand Slam of Dartstoernooi. Hij treft dan de Engelse Beau Greaves. Greaves verloor zaterdag haar eerste groepswedstrijd, tegen de schier onklopbare wereldkampioen Luke Littler, met 5-2.

Gian van Veen had weinig moeite met Carl Sneyd (foto: PDC).
Gian van Veen had weinig moeite met Carl Sneyd (foto: PDC).

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