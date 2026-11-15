Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Odiliapeel

In Odiliapeel, gemeente Maashorst, zitten sinds zaterdagavond minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond half negen en naar verwachting is deze vandaag rond twaalf uur opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5409 in Odiliapeel. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig om het probleem te verhelpen. Wat de oorzaak van de storing is, is nog niet bekend.