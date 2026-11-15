Veiling werk Van Gogh onder druk door mogelijke dwang bij verkoop

De veiling van het werk Bloeiende kastanjebomen van Vincent van Gogh door veilinghuis Sotheby's is problematisch geworden, omdat het werk in de nazitijd mogelijk onder dwang is verkocht. Dat meldt de BBC.

Het is de bedoeling dat het schilderij woensdag in New York onder de hamer gaat. De geschatte opbrengst is 180 miljoen dollar (ruim 160 miljoen euro). Het werk was eigendom van de Duitse familie Fischer. Nazaten van de familie zeggen dat het tijdens de opkomst van de nazi's mogelijk onder dwang is verkocht.

Het veilinghuis zegt dat uit eigen onderzoek blijkt dat dit niet het geval is, maar zoekt in overleg met de nazaten van de familie Fischer naar een oplossing.

Volgens een advocaat van de familie werd het schilderij verkocht vanwege financiële problemen die de familie onder de nazi's had.

Van Gogh maakte het schilderij op 24 mei 1890, slechts twee maanden voor zijn dood. De in Zundert geboren schilder woonde destijds in het Franse Auvers-sur-Oise, vlak bij Parijs. Eerder woonde en werkte hij onder meer in Nuenen.