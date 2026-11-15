Helmond Sport verliest met 6-1 van Almere City FC

Helmond Sport heeft zaterdagavond met 6-1 verloren van Almere City FC. De ploeg uit Helmond stond bij rust al met 3-0 achter in het Yanmar Stadion en kon het tij niet meer keren. Mauro Lenaerts scoorde in de slotfase, maar Almere bepaalde de eindstand in blessuretijd.

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Helmond Sport kreeg het zwaar te verduren tegen Almere City FC. De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kwam in de 24e minuut op voorsprong. James Lawrence kopte de bal binnen na een voorzet van Marley Dors. Twee minuten later verdubbelde Dors zelf de score met een schot in de verre hoek.

De ploeg uit Helmond had moeite om onder de druk van Almere uit te komen. Menno Bergsen hield met een redding een grotere achterstand nog even tegen, maar vlak voor rust viel toch de derde treffer. Ferdy Druijf kopte de bal binnen na een voorzet van Martin Wasinski, waardoor het bij rust 3-0 stond.

Almere blijft domineren na rust

In de tweede helft kwam Mauro Lenaerts in het veld voor Dean Huiberts. Helmond Sport kreeg een kans uit een vrije trap, maar die ging over. Almere City nam daarna weer het initiatief en liep verder uit. Hamza el Dahri scoorde de 4-0 en Bas Huisman maakte de 5-0 uit een strafschop.

In de 90e minuut wist Helmond Sport nog een doelpunt te maken. Lenaerts zette de 5-1 op het scorebord, maar Almere City sloot de wedstrijd af met een zesde treffer. Dors maakte zijn tweede doelpunt van de avond in blessuretijd en bepaalde daarmee de eindstand op 6-1.

Helmond Sport speelt volgende week een thuiswedstrijd en zal daar proberen de nederlaag van zaterdagavond achter zich te laten.