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Omroep Brabant pakt uit met groot verjaardagsfeest: zo win je kaarten
• Aangepast
Een avond vol Brabantse gezelligheid, met optredens van Frans Bauer, Corry Konings en nog veel meer bekende artiesten. Omroep Brabant viert op donderdag 26 november zijn verjaardag met een groot feest in De Kerk in Oostelbeers. En het mooiste is: jij kunt erbij zijn! Wie een plekje wil bemachtigen, kan meedoen aan een speciale winactie. Mark van de radio vertelt hoe dat werkt.
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Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
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