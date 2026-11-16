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BRABANT VANDAAG

Vrouw rijdt water in, moeder en dochter schieten te hulp en redden vrouw

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Een ritje met de pont liep gisteravond heel anders af dan gepland. Een vrouw belandde met haar auto in het water bij het Capelse Veer in Sprang-Capelle. Ze dacht de pont op te rijden, maar kwam in plaats daarvan in het water terecht. Gelukkig schoten een moeder en dochter die toevallig voorbij reden meteen te hulp en werd ze gered. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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