Meer dan 1200 keer raak: nepagenten steeds groter probleem in Brabant

Ze bellen aan met een overtuigend verhaal en doen alsof ze van de politie zijn. Maar in werkelijkheid zijn het oplichters die uit zijn op geld en sieraden, vooral van ouderen. Nepagenten vormen een steeds groter probleem in Brabant. Alleen al in de eerste helft van dit jaar werden 1256 incidenten gemeld, meer dan in heel 2025. En de criminelen worden steeds slimmer. Soms gebruiken ze zelfs de namen van echte wijkagenten om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet