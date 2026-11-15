Beschieting in Zevenbergen: politie onderzoekt mogelijke aanleiding

De politie onderzoekt een melding van een beschieting in Zevenbergen. Het slachtoffer zegt rond tien uur zaterdagavond aan de straat Lavasteen onder vuur te zijn genomen. Er viel geen gewonde.

Het slachtoffer zou eerder op de dag ruzie met iemand hebben gehad. Waarover die ruzie ging, laat de politie niet weten. Agenten onderzoeken of er een verband is met de beschieting.

Agenten zetten een deel van de Lavasteen af, spraken met getuigen en hielden een buurtonderzoek. Vooralsnog heeft dat niets bijzonders opgeleverd, laat de politie zondagmiddag weten.

Mensen die meer weten over de beschieting, de ruzie eerder op de dag en wie hierbij betrokken waren, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Datzelfde geldt voor mensen die beschikken over beelden uit de omgeving van de Lavasteen rond tien uur 's avonds.