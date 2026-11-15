Bjorn (34) bouwde mega-kerstdorp in zijn woonkamer: 'Gewoon heel gezellig'

Het is al volop kerst in het huis van Bjorn van Dinther uit Tilburg. En met volop bedoelen we dan ook écht volop. Hij bouwde zijn woonkamer in zo'n zes weken om tot een compleet kerstdorp, met skipiste, treinspoor en kermis.

Zo'n zes jaar geleden bouwde Bjorn voor de eerste keer een kerstdorp in huis. Toen hield hij het nog bescheiden. "Ik ben begonnen met tien huisjes. Maar dan ga je op internet kijken en kom je steeds weer leuke dingen tegen. Het is een beetje uit de hand gelopen." Er staan nu zo'n negentig huisjes in het dorp, met nog losse onderdelen ertussen. Het hele dorp neemt een groot deel van de woonkamer in beslag. De bank en televisie staan er nog, maar er moest ook wat meubilair wijken voor het bouwwerk. "Eén kast heb ik gebruikt om een deel van het dorp overheen te bouwen. Daaronder heb ik nog veel opbergruimte." Ook aan zijn honden is gedacht. "Ik heb twee grotten gemaakt voor ze. Hun kussens moest ik ook ergens kwijt dus die heb ik onder het kerstdorp weggewerkt."

Foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant.

In het dorp heb je aan de ene kant een waterval, een berggedeelte en een treinspoor dat onder de berg doorloopt. Verderop ligt er een skipiste op een berg, en daarnaast liggen een biergarten, kermis, winkelstraatje en een haven. "Het is gewoon heel gezellig. Je ziet overal iets anders in het dorp, overal gebeurt en beweegt er iets. Je kan er uren naar blijven kijken." Het valt zelfs mensen op die voorbij het huis lopen. "Veel mensen kijken naar binnen en dan blijven ze even voor het raam staan. Ook appen sommigen wel eens of ze even mogen binnen mogen komen kijken. Dat mag natuurlijk!" De Tilburger stak een hoop tijd in zijn grote hobbyproject. "Ik ben halverwege september begonnen en heb er vanaf toen bijna alle avonden aan gewerkt. Overdag werk ik gewoon fulltime." Hoewel het dorp nu zo goed als af is, is hij er toch nog elke dag druk mee bezig. "Ik kijk iedere dag weer even of alles recht en goed staat."

Foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant.

De grootste uitdaging zit 'm voor Bjorn in het stoppen met het kopen van nog meer huisjes, en het geheel niet nóg groter maken. "Het is verslavend maar ook een dure hobby. Daarom kijk ik veel op Marktplaats en Vinted voor tweedehands spulletjes. Vaak kies ik voor complete kerstdorpen, dat is goedkoper dan losse onderdelen." Hoeveel het tot nu toe allemaal bij elkaar heeft gekost? "Ik wil het niet weten", lacht hij. Half januari wordt de boel weer afgebroken. "Dan is het goed geweest. Het is ook fijn om tegen die tijd weer wat meer ruimte te hebben." Maar eerst nog even genieten van zijn eigen creatie. Oh, en de kerstboom optuigen. "Daarvoor heb ik nog een plekje overgehouden. De kamerplant gaat eruit, de kerstboom erin. En dan is het echt vol." Volgend jaar begint 'ie gewoon weer opnieuw. "En dan nog iets groter. Groter gaan wonen is eigenlijk best een goed idee, ja."