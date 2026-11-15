Gratis diner voor zwangeren in Heeze

Op donderdag 26 november organiseert de gemeente Heeze-Leende een gratis diner voor zwangere vrouwen in cultureel centrum ’t Perron. Tijdens het Fit4Two diner kunnen zij in een informele sfeer in gesprek gaan met deskundigen over zwangerschap, bevalling en de periode daarna.

Gevonden voor jou

Zwangere vrouwen hebben vaak veel vragen over de periode rond de geboorte van hun baby. In Heeze biedt het Fit4Two diner hen de kans om antwoorden te krijgen van verschillende zorgverleners. Het evenement vindt plaats op donderdag 26 november in ’t Perron.

Tijdens het diner krijgen deelnemers een gratis driegangendiner aangeboden. Tegelijkertijd kunnen zij andere zwangeren ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De avond wordt twee keer per jaar georganiseerd en heeft een informele opzet.

Deskundigen aanwezig

Bij het diner zijn diverse zorgverleners aanwezig. Onder hen een verloskundige, jeugdverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut en een specialist in babymassage. Zij beantwoorden vragen over zwangerschap, de bevalling en de eerste periode daarna.

Het doel is om zwangeren in een ontspannen sfeer te laten praten met deskundigen en elkaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Het diner wordt georganiseerd door de gemeente Heeze-Leende en vindt plaats in cultureel centrum ’t Perron. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de gemeente.