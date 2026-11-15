Sam Verstraten is Prins der Krulstarte 2027

Sam Verstraten (26) leidt het carnavalsseizoen van De Krulstarte in De Mortel.

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Sam Verstraten is gekozen tot Prins der Krulstarte voor het carnavalsseizoen van 2027. Hij zal het feest in De Mortel organiseren onder het motto: “Tis wèr tettere geblaoze!”. Sam is 26 jaar oud en heeft een brede muzikale achtergrond.

Naast zijn nieuwe rol als prins is Sam muzikaal leider van de Krulkapel. Hij speelt en organiseert ook bij fanfare St. Lucia en de Dis-coverband. In het dagelijks leven is hij leraar geschiedenis en leerlingcoördinator op de Doregraaf in Gemert.

Wonen in Gemert

Sam woont momenteel nog bij zijn ouders, die ook een link hebben met carnaval. Zijn vader, John, was eerder prins. Samen met zijn vriendin Fleur heeft hij onlangs een huis gekocht in Gemert. Na het carnavalsseizoen gaan ze daar samenwonen.

De Krulstarte kijken uit naar een feestelijk seizoen onder leiding van hun nieuwe prins. Met Sam’s ervaring en enthousiasme belooft het een bijzondere carnaval te worden in De Mortel.