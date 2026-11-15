Grave nog even in sinterklaasbubbel: kinderen mogen aan boord van stoomboot

Een dag nadat Sinterklaas en zijn pieten aan wal stapten in Grave is het zondag nog steeds druk in het vestingstadje. De stoomboot ligt nog in de haven en kinderen krijgen de kans om daar een kijkje te nemen. Daarmee duurt de goede sinterklaassfeer nog wel even voort.

Aan boord van de stoomboot is genoeg te zien. In de pakjeskamer worden alle cadeautjes voor de kinderen ingepakt. "Het zijn er wel heel veel", vertellen de pieten. "We zijn heel hard aan het werk om alles in te pakken. Ook staat er een vergrootmachine waarmee we alle kleine cadeautjes groot kunnen maken." Ook Sinterklaas zelf is aan boord, waar hij met de kinderen nog even aan het nagenieten is van zaterdag. "Uiteraard ben ik bijgekomen. Het was zo'n prachtige intocht en de kinderen in Grave zijn lief", vertelt hij.

Inpakken op de stoomboot in Grave (foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant).

Voor de kinderen is het bezoek aan de boot een hele belevenis. "We hebben pepernoten geproefd, zijn naar de pakjeskamer geweest en moesten dingen zoeken", vertelt een meisje. "Omdat we zo goed hadden gezocht, kregen we een chocoladeletter en een appeltje." Haar vader geniet mee van alle gezelligheid. "We komen uit Groesbeek en het is maar een half uurtje rijden naar hier. Omdat het gisteren hier heel druk was hebben we de intocht op televisie gekeken. De kinderen vonden vanmorgen in hun schoen een uitnodiging van Sint en Piet om hiernaartoe te gaan."

De stoomboot is een hele belevenis voor alle kinderen (foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant).

Dat het druk was zaterdag merkten ze ook in de horeca. "Niet normaal", zegt een medewerkster van een van de horecazaken. "We hebben ook de catering mogen verzorgen voor iedereen van het Sinterklaasjournaal. We hebben ze erwtensoep gegeven. Ik hoop dat het Sinterklaas gesmaakt heeft." Een inwoonster van Grave kijkt met een grote glimlach naar alles wat er in het stadje gebeurt. "Ik vond het geweldig gister, het was een drukte van jewelste. Het was goed georganiseerd en heel veel kinderen hebben veel kunnen zien, hoop ik. Dit soort dingen komen maar één keer voor. Het kon gewoon niet mooier." Hier lees je alle verhalen over de sinterklaasintocht in Grave.