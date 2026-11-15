RKC Waalwijk wint Brabantse derby tegen FC Den Bosch

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond FC Den Bosch met 4-0 verslagen in de Brabantse derby. De wedstrijd in het Mandemakers Stadion leverde doelpunten op van Sven van der Plas, Roy Kuijpers, Yoram van der Veen en Faissal Al Mazyani. De Geelblauwen waren overtuigend en hielden de drie punten in Waalwijk.

Gevonden voor jou

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kreeg al vroeg kansen via Thijs van Leeuwen en Sven van der Plas. Van der Plas opende de score na een voorzet van Roy Kuijpers, waarmee RKC Waalwijk op een 1-0 voorsprong kwam. Ondanks meerdere kansen lukte het niet om de voorsprong in de eerste helft verder uit te breiden.

Na rust bleef RKC Waalwijk de aanval zoeken en kreeg Jesse van de Haar direct een grote kans. Kort daarna verdubbelde Roy Kuijpers de voorsprong door een rebound binnen te schieten. De 3-0 volgde snel toen Yoram van der Veen een voorzet van Faissal Al Mazyani fraai afrondde met een volley.

Ruime overwinning

De vierde treffer kwam op naam van Faissal Al Mazyani, die een vrije schietkans benutte. In de slotfase wisselde RKC Waalwijk nog enkele spelers, maar de ruime overwinning kwam niet meer in gevaar. De ploeg sloot de derby af met een overtuigende 4-0 zege.

RKC Waalwijk speelt volgende week een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. De ploeg hoopt de goede vorm van de derby mee te nemen naar Eindhoven.