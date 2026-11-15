Man vermist nadat hij wegloopt uit ziekenhuis: 'Infuusnaald nog in arm'

Een 32-jarige man is zondag weggelopen uit het ziekenhuis in Eindhoven. De politie is naar hem op zoek omdat hij medische hulp nodig heeft. Opvallend is dat hij mogelijk nog een infuusnaald in z'n arm heeft en gezwollen ogen heeft. Dat meldt de politie zondag in een bericht op Burgernet.

Ook heeft de man verwondingen in het gezicht. Hij is vermist geraakt in de omgeving van de High Tech Campus in Eindhoven.

De politie heeft het opsporingsbericht iets na twee uur zondagmiddag verstuurd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanaf half een naar de man gezocht wordt, rond half vijf is de man nog altijd niet terecht.

De man heeft kort zwart haar en draagt een sweatshirt en een donkere broek. De politie roept mensen op 112 te bellen als de man ergens wordt gezien.