Omstanders bieden vrouw hulp aan nadat ze met auto in water belandt

Een vrouw is zondagavond bij veerpont het Capelse Veer in Sprang-Capelle met haar auto de Bergsche Maas in gereden. Ze had niet gezien dat er water lag aan het einde van de stoep en dat de veerpont aan de overkant lag.

De vrouw belde meteen vanuit haar auto naar 112. De meldkamer gaf haar het advies om de ramen van de auto te openen en zo snel mogelijk het voertuig te verlaten. Dat lukte, ze wist op eigen kracht uit het water te komen.

Omstanders helpen vrouw om op te warmen

Ondertussen waren omstanders naar de aanlegplaats gekomen, zij hebben haar opgevangen en in een auto gezet. De vrouw was helemaal doorweekt en had het erg koud. Omstanders gaven haar een deken zodat ze wat op kom warmen.

Ambulancepersoneel heeft zich bij aankomst over de vrouw ontfermd, ze werd opgewarmd en kreeg droge kleding. Ze kreeg opnieuw een deken om zich heen en is door een bekende opgehaald en naar huis gebracht.

Auto gezonken naar de bodem

Op het moment dat de hulpdiensten kwamen, was de auto nog net te zien in het water. Daarna zonk de auto naar de bodem van de Bergsche Maas.

Rijkswaterstaat is ter plaatse om de auto uit het water te halen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Dat wordt waarschijnlijk op maandag gedaan, bij daglicht. Daarover is Rijkswaterstaat nog in overleg.