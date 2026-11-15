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Sinterklaas arriveert in Nieuw-Vossemeer

Aangepast

In Nieuw-Vossemeer is Sinterklaas vandaag aangekomen per boot. Hij werd feestelijk onthaald door kinderen, ouders en wethouder Jeroen Havermans.

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De intocht begon op de Nieuw-Vossemeersedijk, waar gezinnen zich verzamelden. Onder begeleiding van muziekvereniging Semper Crescendo trok de stoet richting het werkhaventje. Daar arriveerde Sinterklaas per boot en werd hij officieel welkom geheten.

Na zijn aankomst vervolgde de Sint zijn route in een koets richting de Vossemeren. Hier stond een feestprogramma klaar voor de kinderen. Jongeren van één tot en met acht jaar kregen een cadeautje en konden genieten van optredens van de Pieten.

Feestelijk programma
Tijdens de festiviteiten werd volop gezongen, gedanst en gelachen. De Pieten zorgden met hun shows voor een vrolijke sfeer. Het evenement trok veel bezoekers, die samen de intocht van Sinterklaas vierden.

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