Pizzabezorger gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Schijndel

Een pizzabezorger is zondagavond rond zeven uur gewond geraakt nadat hij met z'n scooter op een auto botste. Het ongeluk gebeurde aan de Rooiseweg in Schijndel.

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Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd.

De voertuigen raakten licht beschadigd. De scooter is na het ongeval opgehaald door een collega van de pizzabezorger. Hoe de aanrijding precies is gebeurd, is niet bekend.