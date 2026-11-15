Brand zet huis in lichterlaaie in Tilburg, politie denkt aan brandstichting

In een huis aan de Heikestraat in Tilburg is zondagavond brand uitgebroken. Een bewoner van het pand wist op tijd uit huis te komen. In het huis ernaast woont een stel met een baby, zij wisten ook net op tijd aan de vlammenzee te ontkomen. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

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De brandweer kwam rond negen uur met een hoogwerker en twee tankautospuiten naar de brand in het huis. Onder de woning is een bedrijfspand gevestigd. Om kwart over negen gaf ze het sein brandmeester, zo weet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De twee naastgelegen huizen zijn door de brandweer ontruimd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de schade is, maakt de brandweer niet bekend maar aan het pand is duidelijk te zien dat de schade groot is.

Onderzoek naar brandstichting

Verschillende getuigen hebben ter plaatse laten weten dat ze een man zagen wegrennen vlak voordat de brand uitbrak. Zij vermoeden dat hij een brandbom naar binnen heeft gegooid op het adres. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het te vroeg is om conclusies te trekken. Ze kunnen de lezing van mensen ter plaatse niet bevestigen. Ze vermoeden wel dat er sprake is van brandstichting, ze doen onderzoek naar wat er is gebeurd. Zo wordt er met getuigen gesproken en met mensen in de buurt. De omgeving rond het pand is door de politie afgezet. De brand in het huis trok veel bekijks, veel mensen stonden op straat.