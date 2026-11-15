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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Tilburg

Aangepast

De stroomstoring die maandagavond een deel van Tilburg trof, is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds kwart voor elf 's avonds zonder stroom. De storing duurde tot acht minuten over half twee 's nachts.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, wordt dit nog onderzocht. Het ging om een deel van postcodegebied 5021.

Eerder werd verwacht dat de storing om één uur 's nachts voorbij zou zijn, maar dat werd uiteindelijk iets later.

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