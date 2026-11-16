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Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan
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Een automobilist is zondag aangehouden nadat hij via de drive-in van een fastfoodketen op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son een hamburger was gaan bestellen. De 27-jarige Eindhovenaar bleek te rijden in een niet verzekerde auto.
Toen agenten de man verder controleerden, bleek dat zijn rijbewijs al eerder dit jaar was ingevorderd. Daarnaast bleek uit de speekseltest dat de man waarschijnlijk onder invloed van drugs was.
Daarop werd de automobilist naar een politiebureau gebracht voor verder onderzoek. De man heeft een proces-verbaal gekregen. Verder is hem duidelijk gemaakt dat bij een volgende soortgelijke overtreding zijn auto in beslag genomen kan worden.
Daarna mocht de man gaan en eindelijk beginnen aan zijn hamburger.
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