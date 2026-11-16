Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan

Een automobilist is zondag aangehouden nadat hij via de drive-in van een fastfoodketen op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son een hamburger was gaan bestellen. De 27-jarige Eindhovenaar bleek te rijden in een niet verzekerde auto.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Toen agenten de man verder controleerden, bleek dat zijn rijbewijs al eerder dit jaar was ingevorderd. Daarnaast bleek uit de speekseltest dat de man waarschijnlijk onder invloed van drugs was.