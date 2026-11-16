Kilometerslange files op drukke en regenachtige maandagochtend

Het is deze maandagochtend erg druk op de weg. In heel het land hadden we rond acht uur te maken met ruim zeshonderd kilometer file. In onze provincie is het onder meer erg druk rond Breda. Volgens Rijkswaterstaat speelt het regenachtige weer een grote rol.

Op de A16 van Breda richting Rotterdam stond rond acht uur ruim 21 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht-Centrum, goed voor ruim een uur vertraging. Rond negen uur was de vertraging hier nog amper afgenomen.

Ook op de A17 van Roosendaal richting Dordrecht was het rond acht uur druk. Daar moest je rekening houden met een halfuur vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Rond negen uur is de vertraging hier afgenomen tot zo'n tien minuten.

Ook druk op A2

Op de A2 van Eindhoven richting Utrecht is het rond negen uur nog altijd aansluiten tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar moet je rekening houden met een halfuur vertraging. Daar rijdt het verkeer traag over een lengte van vijftien kilometer.

Ook op de A2 van Maastricht richting Eindhoven kom je rond negen uur in de file terecht, het oopt vast tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar staat het verkeer over veertien kilometer stil.

Ook op de A50 van Oss richting Eindhoven moest je rond acht uur rekening houden met een halfuur vertraging, tussen Nistelrode en Son. Daar stond toen zo'n achttien kilometer file. Rond negen uur was de vertraging hier afgenomen tot zo'n twintig minuten.