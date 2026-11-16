Tumor van 10 kilo uit buik van Ronald verwijderd: 'Sta nog steeds versteld'

Chirurgen in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben met succes een tumor van ruim 10 kilo verwijderd uit het darmstelsel van Ronald van de Kimmenade uit Tilburg. De tumor had de grootte van een basketbal. De operatie vond vorig jaar zomer plaats. Het ziekenhuis komt nu met het verhaal naar buiten omdat het wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van de Kimmenade onderging volgens het ziekenhuis een uitzonderlijke operatie. Bij de ingreep werden zijn darmen en de tumor uit zijn buik gehaald. Buiten zijn lichaam verwijderden de chirurgen het gezwel om vervolgens zijn de gezonde darmen terug te plaatsen. Het gaat na de operatie goed met de Tilburger: hij viert maandag zijn 68e verjaardag. "Met mij gaat het uitstekend. Ik ontvang inmiddels al een jaar pensioen, maar ik werk gewoon door en dat doe ik al 42 jaar. Ik wil doorgaan tot 71 jaar", vertelt Van de Kimmenade aan de NOS. De tumor werd bij toeval ontdekt toen Van de Kimmenade met een longontsteking naar een ander ziekenhuis ging. De Tilburger had toen volgens chirurg Sijbrand Hofker van het UMCG geen klachten aan zijn buik. Bij onderzoek voelde een arts echter een grote massa die zo'n beetje de hele buikholte in beslag nam. Achteraf is gebleken dat de buik van Van de Kimmenade sinds ongeveer 2000 elk jaar een beetje dikker was geworden.

"Het was een enorm ding, je moest er met twee armen onder."

Inmiddels geniet de Tilburger weer van het leven: hij klust in en rond zijn huis en maakt wandelingen. Hoe anders was dat ruim een jaar geleden, voordat hij werd geopereerd. Toen ging het ineens slechter met hem. "Ik raakte vermoeid, ik werd moe van traplopen op het werk." De tumor bleek door een genetische afwijking al jaren in zijn buik te zitten en beetje bij beetje te groeien. Hij kreeg bloedtransfusies, omdat de tumor bloedingen veroorzaakte. "Het was een enorm ding, je moest er met twee armen onder", vertelt chirurg Hofker. Een operatie waarbij de darmen in de buik zouden blijven zitten, was volgens hem niet mogelijk.

De tumor zat in de bloedvaten van en naar de darmen toe. Het risico was dat de chirurgen niet goed bij de vaten konden komen of ze niet konden afklemmen. De operatie duurde uiteindelijk meer dan tien uur. De darmen zijn daarbij iets meer dan vier uur buiten het lichaam geweest, terwijl dat normaal gesproken volgens Hofker maar een kwartier kan. "Er zijn allemaal technieken en specialisaties met elkaar verenigd", legt hij uit.

"Ik geniet helemaal van het leven, zelfs van Bossche bollen."