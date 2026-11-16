Prachtparenmiddag voor bruidsparen in Someren

In theater De Ruchte in Someren hebben 68 bruidsparen deelgenomen aan een feestelijke middag vol muziek en dans.

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De Prachtparenmiddag in Someren was bedoeld voor koppels die hun gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijksjubileum vieren. Het evenement vond plaats in theater De Ruchte, waar volop ruimte was voor gezelligheid en samenzijn.

De muzikale invulling werd verzorgd door het Seniorenorkest, zanger Michiel Malschaert en DJ Piet Berkers. Naast luisteren naar muziek werd er ook volop gedanst, met als hoogtepunt de polonaise. De middag bood de bruidsparen de gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen.

Na afloop kregen alle aanwezigen een cadeautje mee naar huis.