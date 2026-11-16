Wegwerkzaamheden Geuzendijk Budel vanaf donderdag

Vanaf donderdag 19 november tot en met dinsdag 24 november wordt gewerkt aan de tankoversteekplaatsen langs de Geuzendijk in Budel.

Gevonden voor jou

Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van de rijbaan afgesloten. Verkeer kan om en om langs de werkzaamheden rijden. Fietsers tussen Budel en Weert worden met behulp van verkeersregelaars en borden langs het werk geleid. Zij worden via de linker- of rechterkant van de rijbaan omgeleid.

De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Bij slecht weer kan het schema aangepast worden.