Als voetballer was hij een breekijzer in de achterhoede van het Eindhovense Brabantia. Op zijn achttiende verruilde hij voetbal voor kickboksen en inmiddels is Anwar Dira (31) wereldkampioen bij de organisatie Enfusion. De Eindhovense ondernemer hoopt zaterdag bij GLORY Rivals een contract af te dwingen bij kickboksorganisatie GLORY. Maar zijn ambities reiken nog veel verder.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zijn vrienden spelen in een lager team van amateurclub DBS, maar Dira voetbalt al jaren niet meer. Sinds hij op zijn achttiende met een vriend een sportschool inliep, raakte hij besmet met het kickboks-virus. “Ik zocht een nieuwe uitdaging en ben er ingerold. Voetballen kon ik best goed, maar in kickboksen ben ik beter. Met een lengte van 1.93 meter en een goede bouw heb ik mijn lichaam mee.” De laatbloeier had talent en werkte zich op tot prof. Inmiddels heeft hij twaalf profpartijen achter de rug, waarvan hij er negen won. Zijn mooiste was het wereldtitelgevecht bij Enfusion tegen Max Weekers.

Zijn volgende wedstrijd is zaterdag tijdens GLORY Rivals in Maaspoort Den Bosch, waar hij hoopt in de smaak te vallen bij kickboksorganisatie GLORY. Zijn tegenstander is de nog ongeslagen Chahid Hammouti. “Een sterke tegenstander, maar ik hou van uitdagingen. Ik wil tegen de beste jongens vechten en hij is een uitzonderlijk talent. Ik wil de smet zijn op zijn record.”

"Het gaat niet langer dan twee rondes duren."

Dira denkt dat zijn wedstrijd het hoogtepunt van de avond gaat worden. “Het wordt gegarandeerd een spectaculaire partij. Ik wil het publiek waar geven voor hun geld. Ik denk niet dat de wedstrijd langer dan twee rondes gaat duren. De kans is groot dat ik na mijn overwinning naar GLORY ga, dat is de organisatie waarvoor ik wil uitkomen.” Aan de voorbereiding van de Eindhovenaar ligt het niet. Vrijwel iedere dag traint hij bij Siam-Gym in Valkenswaard samen met Mory Kromah, wereldkampioen zwaargewicht bij GLORY. “Een geweldige sparringspartner. Ik ben met mijn 31 jaar niet meer de jongste, maar ik voel me superfit en supersterk. Ik train keihard en ben altijd klaar om te vechten. Nu is het moment aangebroken om te tonen dat ik op het allerhoogste niveau thuishoor en dat ik het in me heb om wereldkampioen te worden.”

"Mijn leven is druk, maar dat heb ik nodig."

Naast een kickbokscarrière en een gezin met twee kinderen is Dira druk met zijn onlangs gestartte onderneming. In hartje Eindhoven runt hij samen met een vriend een lunchroom. “Het gaat goed en we vinden het leuk om te doen. Passie voor wat je doet is belangrijk. Mijn leven is druk, maar dat heb ik nodig. Uit alles wil ik het maximale halen.” Voor zijn vroegere passie voetbal heeft hij nu geen tijd. Maar zijn voetbalschoenen wil hij in de toekomst zeker weer aantrekken. “Maar eerst wil ik wereldkampioen bij GLORY worden, ik kan niet wachten om me te bewijzen. En als ik stop keer ik als beste kickbokser ter wereld terug op het voetbalveld.”