Herfstige week voor de boeg, met hoge temperaturen voor tijd van het jaar

Het is deze week volop herfst in de provincie. Dat vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Regen trok maandagochtend van west naar oost over de provincie, er viel zo'n vijf tot tien millimeter. De meeste regen is in de loop van de ochtend via het oosten het land uitgetrokken. Daarop volgen vanuit het westen enkele opklaringen. "Maar helemaal droog wordt het in de middag niet", waarschuwt Lafeber. "Vanuit het westen krijgen we weer een aantal nieuwe buien. Tussendoor is het wel wat vriendelijker, met ruimte voor de zon." De temperatuur komt deze maandag uit tussen de 9 en 12 graden. "Daarbij staat overigens wel een stevig windje uit het westen, kracht 4 boven land en kracht 5 of 6 langs de westkust."

Maandagavond zal het in grote delen van de provincie tijdelijk wat droger zijn. "Misschien nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen klaart het breed op", geeft de weerman aan. De temperatuur daalt daarbij volgens hem naar waarden iets boven het vriespunt.

"We krijgen hoge temperaturen voor de tijd van het jaar."