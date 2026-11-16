Herfstige week voor de boeg, met hoge temperaturen voor tijd van het jaar
Het is deze week volop herfst in de provincie. Dat vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.
Regen trok maandagochtend van west naar oost over de provincie, er viel zo'n vijf tot tien millimeter. De meeste regen is in de loop van de ochtend via het oosten het land uitgetrokken. Daarop volgen vanuit het westen enkele opklaringen. "Maar helemaal droog wordt het in de middag niet", waarschuwt Lafeber. "Vanuit het westen krijgen we weer een aantal nieuwe buien. Tussendoor is het wel wat vriendelijker, met ruimte voor de zon."
De temperatuur komt deze maandag uit tussen de 9 en 12 graden. "Daarbij staat overigens wel een stevig windje uit het westen, kracht 4 boven land en kracht 5 of 6 langs de westkust."
Maandagavond zal het in grote delen van de provincie tijdelijk wat droger zijn. "Misschien nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen klaart het breed op", geeft de weerman aan. De temperatuur daalt daarbij volgens hem naar waarden iets boven het vriespunt.
"We krijgen hoge temperaturen voor de tijd van het jaar."
In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het zuiden weer snel toe en dinsdag trekt een nieuw buiengebied over de provincie. Dit gaat gepaard met zachtere lucht. We krijgen dan te maken met waarden van 13 tot 15 graden. "Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar", concludeert Lafeber.
Ook de dagen daarna is het volgens hem volop herfst in de provincie. Woensdag, donderdag en vrijdag hebben we opnieuw te maken met flink wat regenbuien die overtrekken. "Vrijdagmiddag zou het wel wat droger kunnen zijn, met af en toe wat zonneschijn."
De temperatuur komt deze dagen uit tussen de 7 en 12 graden. De nachten verlopen hierbij, omdat er veel bewolking aanwezig is, ook best wel zacht: met waarden tussen de 4 en 8 graden.