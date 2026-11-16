GLOW ziet waardering van bezoekers, maar houdt bezoekersaantal geheim

Bezoekers geven de lichtkunst van GLOW Eindhoven een 7,5. Dat zegt directeur Philip Ross van lichtkunstfestival GLOW. "Dat is een mooi cijfer", vindt hij. "We hebben een representatief onderzoek laten uitvoeren." GLOW beleefde zaterdag de laatste avond.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het lichtkunstfestival bestond uit 85 werken die in Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Veldhoven, Oirschot en Best te zien waren. Hoeveel bezoekers er geweest zijn, wil de organisatie van GLOW dit keer niet zeggen. Andere jaren gebeurde dat wel. “Het blijven allemaal inschattingen", zegt de directeur. Vorig jaar bestond GLOW twintig jaar. 800.000 bezoekers kwamen er in dat jaar in Eindhoven en 200.000 in de regio. "Ik denk dat het in Eindhoven iets minder druk was dan in het jubileumjaar. Tegelijkertijd hebben we de indruk dat het in de regio dan weer iets drukker was, zoals in Helmond.” Voor het eerst was er dit keer een droneshow. "Dat was een wens van het publiek." Die show werd gehouden in het Philips Stadion in Eindhoven. Vooraf moesten bezoekers een kaartje van twee euro per stuk kopen. "Er zijn ongeveer 130.000 kaartjes verkocht. Dat is heel netjes."

Drukte in het Philips Stadion tijdens de droneshow van GLOW (foto: Omroep Brabant).

Philip Ross nam in 2014 voor het eerst deel aan GLOW, als lichtkunstenaar. Dit keer was het zijn eerste keer als directeur. “Als lichtkunstenaar ben je een soort architect. Je maakt een gebouw. Nu ben je meer een stedenbouwer die de hele route maakt en de verschillende gebouwen op elkaar afstemt. Het was vooral mooi om de mensen te zien genieten.” Het team van Ross stippelde maar liefst zes routes uit. In Eindhoven was dat een looproute van vijf kilometer door het centrum. Ook in Helmond, Veldhoven, Oirschot, Best en Laarbeek was GLOW met een eigen wandelroute. “Ik ben heel trots op ons kleine team.” De organisatie van GLOW liet tijdens het festival al meteen een onderzoek onder het publiek uitvoeren. “Het was een representatief onderzoek. Slechts vier procent geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat ze volgend jaar GLOW Eindhoven weer gaan bezoeken. Dus er is veel enthousiasme. De regio is ook positief beoordeeld.”

De projectie op de muur van Vlisco in Helmond (foto: Alice van der Plas / Omroep Brabant)..

Kritiek op GLOW

Ondanks alle positieve geluiden klinkt er ook kritiek. Oppositiepartij Forum voor Democratie is in raadsvragen kritisch over GLOW. De partij wil dat er naar de kwaliteit van het evenement wordt gekeken. De partij wijst op de begroting waarin staat dat GLOW dit jaar 977.000 euro subsidie van de gemeente krijgt. Volgend jaar is het 1.109.000 euro. De subsidie stijgt met 132.000 euro. "Het kan wat onze fractie betreft niet zo zijn dat de gemeentelijke bijdrage blijft stijgen, terwijl bezoekers tegelijkertijd het gevoel krijgen dat het festival aan spektakel en kwaliteit inboet", zo staat er in de raadsvragen. "Juist bij een evenement dat zich presenteert als toonbeeld van Eindhovense innovatie en creativiteit, mag worden verwacht dat vernieuwing en kwaliteit centraal staan." Directeur Ross kijkt liever naar de uitkomsten van het onderzoek dat GLOW heeft laten uitvoeren. "Kritische geluiden nemen we serieus, maar op internet zijn ze niet altijd representatief. Soms klimmen mensen die iets negatiefs willen zeggen, iets eerder in de pen. Ik zie toch wel echt veel waardering voor wat we doen. Dat is het beeld dat ik uit het onderzoek krijg."