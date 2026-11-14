FC Eindhoven stunt met zege op VVV-Venlo

FC Eindhoven heeft zondag verrassend gewonnen van VVV-Venlo. In de blessuretijd scoorde invaller Antonio Bazdaric de winnende 1-2. De wedstrijd in Venlo leek lang op een gelijkspel af te stevenen, maar de Eindhovense ploeg trok uiteindelijk aan het langste eind.

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De wedstrijd in het Seacon Stadion – De Koel – begon voorzichtig. VVV-Venlo kreeg in de eerste helft meerdere kansen, maar wist niet te scoren. FC Eindhoven sloeg halverwege de eerste helft toe via Niek Munsters, die na goed voorbereidend werk de bal beheerst binnenschoot. Met een 0-1 voorsprong gingen de Blauwwitten de rust in.

Na de pauze zette de thuisploeg flink aan. VVV-Venlo creëerde kansen, maar de Eindhovense defensie hield stand. Vooral doelman Jort Borgmans en verdediger Luc Netten moesten meerdere keren ingrijpen om de gelijkmaker te voorkomen. Aan de andere kant kreeg FC Eindhoven ook mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar dat lukte niet.

Gelijkmaker en beslissend doelpunt

In de slotfase kwam VVV-Venlo alsnog op gelijke hoogte. Devy Hendrikx scoorde in de 87e minuut uit een vrije trap: 1-1. Terwijl de Limburgse ploeg op zoek ging naar de winnende treffer, sloeg FC Eindhoven in de blessuretijd toe. Uit een snelle counter was het invaller Antonio Bazdaric die de bal koel binnenschoot en daarmee de eindstand op 1-2 bepaalde.

Met deze overwinning neemt FC Eindhoven drie punten mee terug naar de Lichtstad. Volgende week zaterdag speelt de ploeg thuis tegen RKC Waalwijk in het Jan Louwers Stadion.