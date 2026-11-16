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Fietser gewond bij botsing in Sint-Michielsgestel, traumahelikopter geland

Aangepast
Fietser gewond na botsing met auto (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Fietser gewond na botsing met auto (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een fietser is maandagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. Een traumahelikopter landde op een grasveld in de buurt. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond half negen. Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een gespecialiseerd medisch team opgeroepen. 

De fietser moet een harde klap hebben gemaakt, in de voorruit van de auto zat een flinke barst. De automobilist is ongedeerd gebleven. 

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. 

  • foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink
    foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink
  • foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink

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