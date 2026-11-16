Ongeluk in Sint-Michielsgestel: fietser gewond naar ziekenhuis

Een fietser is maandagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. Een traumahelikopter landde op een grasveld in de buurt. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het ongeluk gebeurde rond half negen. Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een gespecialiseerd medisch team opgeroepen.

De fietser moet een harde klap hebben gemaakt, in de voorruit van de auto zat een flinke barst. De automobilist is ongedeerd gebleven. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.