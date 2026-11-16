Militaire voertuigen botsen op weg naar oefening op N65 bij Helvoirt

Twee militaire voertuigen van Defensie zijn maandagochtend met elkaar gebotst. De twee voertuigen reden in een colonne op de N65 bij Helvoirt toen het misging. De bestuurders raakten bij het ongeluk niet gewond.

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Na de botsing zijn de voertuigen naar een tankstation gereden. Daar kwamen ook de politie, de Koninklijke Marechaussee en een ambulance naartoe.

Beide bestuurders zijn in de ambulance nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar een ziekenhuis. Eén van van de militaire voertuigen raakte beschadigd en is opgehaald door een berger. Meerdere militaire colonnes reden maandagochtend over de N65. De voertuigen waren onderweg naar een militaire oefening in Duitsland.