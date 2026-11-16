PSV Vrouwen wint topper tegen FC Twente

PSV Vrouwen heeft FC Twente in Enschede verslagen met 0-1. Melanie Bross scoorde de enige treffer. PSV deelt nu de koppositie met Ajax en FC Twente.

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De wedstrijd in De Grolsch Veste begon met een sterkere FC Twente. De thuisploeg creëerde kansen, maar kwam niet verder dan schoten van afstand. In de 34e minuut belandde een voorzet in het strafschopgebied op de arm van Melanie Bross. De scheidsrechter besloot geen strafschop toe te kennen.

Na rust nam PSV het initiatief. Liz Rijsbergen ontsnapte aan de verdediging van FC Twente en kwam tot een schot vanuit een moeilijke hoek. Hoewel dit geen doelpunt opleverde, was het een teken van een sterker PSV in de tweede helft.

Melanie Bross beslist de wedstrijd

In de 57e minuut brak Rosalie Renfurm door aan de zijkant van het strafschopgebied. Haar voorzet kwam via Liz Rijsbergen bij Melanie Bross, die beheerst de winnende treffer maakte. PSV kreeg daarna kansen om de voorsprong te vergroten, maar Aymee Altena raakte zowel de lat als de keepster. In de slotfase hield PSV stand en speelde de wedstrijd professioneel uit.

Door de overwinning staat PSV Vrouwen nu samen met Ajax en FC Twente bovenaan in de competitie met 22 punten. Twee maanden geleden stond PSV nog acht punten achter op FC Twente. Voor de winterstop speelt PSV nog tegen PEC Zwolle, Feyenoord en Ter Leede.