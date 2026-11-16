Gemeente Cranendonck onderzoekt woningbouw in Budel

De gemeente Cranendonck onderzoekt of Budel-Noord geschikt is voor woningbouw. Het gebied wordt bekeken op zaken als verkeer, natuur en sociale huurwoningen. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2027 verwacht.

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De gemeente wil weten hoe Budel-Noord kan bijdragen aan de woningbouwopgave in Cranendonck. Het onderzoek richt zich niet alleen op woningen, maar ook op de impact op de omgeving. Denk hierbij aan verkeer, groen, natuur, water en de leefbaarheid van het gebied.

Er is in Cranendonck behoefte aan verschillende soorten woningen voor diverse doelgroepen. Sociale huurwoningen krijgen daarbij extra aandacht, omdat die in andere plannen binnen de gemeente lastig te realiseren zijn. Budel-Noord kan mogelijk een oplossing bieden voor deze vraag. Hoeveel woningen er precies kunnen komen en welke types dat zijn, wordt de komende tijd verder onderzocht.

Eerste verkenning afgerond

De gemeente heeft samen met het Realisatiebedrijf van de Metropoolregio Eindhoven een eerste verkenning uitgevoerd. Hierbij is informatie verzameld over het gebied en gekeken naar belangrijke aspecten voor een mogelijke ontwikkeling. Onderwerpen zoals bereikbaarheid, verkeersveiligheid, milieu, eigendommen en financiële haalbaarheid zijn daarbij in kaart gebracht.

De resultaten van deze verkenning laten zien welke onderwerpen meer onderzoek nodig hebben voordat er een beslissing kan worden genomen over woningbouw in Budel-Noord.

Betrokkenheid van de omgeving

Omdat woningbouw grote gevolgen kan hebben voor het gebied en de mensen die er wonen, werken of grond bezitten, wil de gemeente hen betrekken bij het vervolg. De komende periode gaat Cranendonck in gesprek met grondeigenaren en andere betrokkenen om wensen, ideeën en zorgen te inventariseren. Deze input wordt meegenomen in de verdere onderzoeken.

De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2027 verwacht. Tot die tijd zijn er geen definitieve plannen en is nog niet besloten hoeveel woningen er komen of wanneer de bouw kan starten. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek en de gesprekken met de omgeving.