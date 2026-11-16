Stroomstoring treft Roosendaal, herstel verwacht rond kwart voor vier

In Roosendaal is sinds vanochtend een stroomstoring actief. De storing begon om kwart over elf en treft een deel van postcodegebied 4702. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor vier vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Roosendaal heeft op dit moment nog een onbekend aantal adressen getroffen. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen beheert, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De verwachting is dat de stroomvoorziening tegen het einde van de middag weer normaal functioneert.