Informatieavond over AI in Veghel

Op 26 november organiseert Taalnetwerk Meierijstad een gratis informatieavond over kunstmatige intelligentie in Veghel.

Gevonden voor jou

Taalnetwerk Meierijstad houdt een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. De avond is bedoeld om inwoners meer inzicht te geven in wat AI is en hoe het toegepast kan worden in het dagelijks leven.

De informatieavond vindt plaats in de Podiumzaal op de Noordkade in Veghel. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds, met een inloop vanaf zeven uur. Deelname is gratis.

Praktisch en verantwoord gebruik

AI-specialist Kees van den Tempel verzorgt een presentatie over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij legt uit hoe je AI op een praktische en verantwoorde manier kunt inzetten.

Gemeente Meierijstad is een van de partners van het Taalnetwerk. Samen willen ze inwoners bewust maken van de mogelijkheden en impact van AI.