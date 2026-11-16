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Stroomstoring in Tilburg: herstel verwacht rond vier uur

In Tilburg is sinds twaalf uur vanmiddag een stroomstoring gaande. De storing treft een deel van postcodegebied 5032. De netbeheerder is bezig met herstel en verwacht dat de storing rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Tilburg begon om twaalf uur en zorgt voor problemen in een deel van postcodegebied 5032. Het is nog niet bekend hoeveel adressen precies zijn getroffen.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig met de reparaties. Naar verwachting is de storing rond vier uur vanmiddag verholpen.

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