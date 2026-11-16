Stroomstoring treft Roosendaal: minder dan 100 adressen zonder stroom

In Roosendaal zijn sinds vanochtend minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om vier minuten over tien en is veroorzaakt door graafschade. Naar verwachting is de storing rond kwart over drie opgelost.

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De stroomstoring in Roosendaal is ontstaan doordat bij graafwerkzaamheden een kabel is beschadigd. Het gaat om een deel van postcodegebied 4702, meldt de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening in de regio.

Monteurs zijn bezig om het probleem te verhelpen. De verwachting is dat de getroffen huishoudens weer stroom hebben tegen kwart over drie vanmiddag.