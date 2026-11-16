Reflectionday gestart in Valkenswaard

Reflectionday is begonnen in Valkenswaard. De eerste gastles vond plaats bij Kindcentrum Dommelen. Zes basisscholen doen mee aan de campagne voor verkeersveiligheid.

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De gemeente Valkenswaard zet opnieuw in op verkeersveiligheid tijdens de donkere dagen. Met de actie Reflectionday wil de gemeente aandacht vragen voor zichtbaarheid in het verkeer. De eerste gastles van dit jaar werd gegeven aan groep 6/7 van Kindcentrum Dommelen.

Naast Kindcentrum Dommelen doen nog vijf andere basisscholen mee aan de campagne. Dit zijn Sint Martinus, De Zonnewijzer, ’t Smelleken, Kindcentrum Heidevlinder en Kindcentrum Grasspriet. De gastlessen worden verzorgd door een projectcoördinator en richten zich op het belang van goede verlichting en reflectie.

Reflectie maakt verschil

Reflecterende materialen zoals hesjes maken voetgangers en fietsers tot wel 150 meter zichtbaar. Dit is een belangrijke aanvulling op de verplichte fietsverlichting. Het gebruik van reflectie verkleint de kans op ongelukken, bijvoorbeeld onderweg naar school, sport of familie.

Ook huisdieren worden steeds vaker voorzien van reflecterende materialen of knipperende lichtjes. Dit draagt bij aan de algehele verkeersveiligheid.

Fotoactie voor basisschoolleerlingen

Kinderen van de deelnemende basisscholen kunnen tot 21 januari 2027 foto’s insturen van hun reflecterende kleding. Hiermee maken zij kans op prijzen die in het teken staan van verkeersveiligheid.