Stroomstoring in Uden, herstel verwacht rond vier uur

In Uden is sinds vanochtend kwart voor elf een stroomstoring. Monteurs werken aan herstel, dat naar verwachting rond vier uur vanmiddag klaar is.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5401 in Uden, dat valt binnen de gemeente Maashorst. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het stroomnet, probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet duidelijk.