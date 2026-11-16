Martinetplein in Deurne krijgt meer groen en zitplekken

De gemeente Deurne gaat het Martinetplein en de hoek De Wever - Torenstraat vernieuwen. Het plein krijgt meer groen, grotere plantvakken en nieuwe zitgelegenheden. Ook komen er kunstobjecten en wordt de inrichting aantrekkelijker gemaakt. De werkzaamheden starten in februari 2027.

Gevonden voor jou

De plannen voor het Martinetplein maken deel uit van de Integrale Centrumvisie Deurne 2030. In die visie is het plein aangewezen als een belangrijke plek om het centrum groener en aantrekkelijker te maken. Het ontwerp voorziet in meer beplanting, grotere plantvakken en nieuwe zitplekken. Ook worden kunstobjecten geplaatst om de uitstraling van het plein te verbeteren.

Naast het Martinetplein wordt ook de hoek De Wever - Torenstraat aangepakt. Het doel is om een prettige omgeving te creëren waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en verblijven. De gemeente heeft een werkgroep betrokken bij het project en informeert omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen over de voortgang.

Planning werkzaamheden

De voorbereidingen, waaronder het ontwerp, zijn momenteel in volle gang. Op donderdag 26 november 2026 is er een inloopavond voor omwonenden en ondernemers. Deze bijeenkomst vindt plaats van zeven uur tot half negen ’s avonds in het Huis voor de Samenleving aan de Markt 1 in Deurne.

De aanbesteding en selectie van een aannemer staan gepland voor december 2026 en januari 2027. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in februari of maart 2027. Het project wordt afgerond in april of mei van dat jaar.

De gemeente houdt de omgeving tijdens de uitvoering op de hoogte van de voortgang. Voor vragen of meer informatie kunnen betrokkenen contact opnemen met de projectleider via de gemeente Deurne.