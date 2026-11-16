Deurne wint NK Tegelwippen

Deurne heeft de poule Brabantse Peeldorpen gewonnen in het NK Tegelwippen. In totaal zijn 22.262 tegels vervangen door groen, waarmee de gemeente boven Gemert-Bakel, Someren, Laarbeek en Asten eindigt.

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Deurne heeft niet alleen in de regio goed gepresteerd, maar ook landelijk. Van de 117 kleine gemeenten met minder dan 50.000 inwoners eindigt Deurne op de elfde plaats. Dit resultaat benadrukt de inzet van de gemeente en haar inwoners om meer groen te realiseren.

De gewipte tegels zijn op verschillende plekken in Deurne vervangen door planten, gras en ander groen. Dit draagt bij aan een betere leefomgeving. Meer groen zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen en helpt regenwater sneller in de bodem te zakken. Zo wordt Deurne steeds beter bestand tegen extreem weer.

Groen in de hele Peel

Deurne was niet de enige gemeente in de Peel die meedeed aan het NK Tegelwippen. Samen met Gemert-Bakel, Someren, Laarbeek en Asten zijn in totaal 59.898 tegels vervangen door groen.