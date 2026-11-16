Militaire oefening in Veldhoven op 24 en 25 november

Op 24 en 25 november 2026 oefent de Koninklijke Landmacht in de gemeente Veldhoven. Militairen voeren opdrachten uit in burgerkleding, zowel overdag als 's nachts.

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De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen van Defensie. Tijdens deze dagen worden verschillende opdrachten te voet uitgevoerd.

De militairen dragen geen uniformen, maar burgerkleding. Hierdoor valt hun aanwezigheid minder op. De activiteiten vinden plaats op diverse tijdstippen, waaronder 's avonds en 's nachts.

De Koninklijke Landmacht benadrukt dat de oefening noodzakelijk is voor het verbeteren van de vaardigheden van de deelnemers. Er wordt rekening gehouden met de omgeving en de inwoners van de gemeente.

De gemeente heeft vooraf informatie ontvangen over de oefening. Bewoners hoeven geen hinder te ondervinden van de activiteiten.