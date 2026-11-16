Tilburg hergebruikt 200 ton spullen via milieustraat

Het Circulair Ambachts Netwerk in Tilburg heeft dit jaar al meer dan 200 ton spullen hergebruikt. De spullen worden ingezameld bij een speciaal innamepunt op de milieustraat Albion. Dit zorgt voor minder afval, lagere kosten en een flinke besparing op CO2-uitstoot.

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Het Circulair Ambachts Netwerk (CAN) is een samenwerking van organisaties die zich richten op hergebruik en recycling. Zij zorgen ervoor dat spullen een tweede leven krijgen en niet bij het afval belanden. Inwoners van Tilburg spelen hierbij een belangrijke rol door hun bruikbare spullen in te leveren.

Ruim 200 ton hergebruikt

Tot half oktober 2026 is binnen het netwerk in totaal ruim 201 ton spullen hergebruikt. Dat is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Bij het innamepunt op milieustraat Albion beoordelen medewerkers of spullen geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Daarna gaan ze naar kringlooporganisaties, maatschappelijke initiatieven en andere partners in de stad.

Minder afval en kosten

Het hergebruik van spullen levert financiële voordelen op. De gemeente heeft ongeveer 34.000 euro bespaard op afvalverwerking van materialen zoals hout en hard plastic. Daarnaast is bij een proef met het uitsorteren van grof restafval nog eens bijna 50.000 kilogram recyclebaar materiaal gescheiden, wat zorgde voor een extra besparing van 15.000 euro.

CO2-besparing

Door minder afval te verbranden en grondstoffen te besparen, draagt het CAN ook bij aan een lagere CO2-uitstoot. De geschatte besparing bedraagt ongeveer 275 ton CO2, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van tientallen huishoudens.

Toekomstplannen

De gemeente Tilburg wil de aanpak de komende jaren voortzetten en verder uitbreiden. Er wordt gekeken naar meer hergebruik en nieuwe samenwerkingspartners. Ook onderzoekt Tilburg samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant de mogelijkheden voor een regionaal circulair ambachtsnetwerk.