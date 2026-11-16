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Vechtpartij Eindhoven: twee mannen uit Schijndel aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Bij een vechtpartij in het centrum van Eindhoven zijn zaterdagavond twee mannen van 17 en 23 jaar uit Schijndel aangehouden. Zij hadden ruzie met elkaar. Aanleiding zou een conflict tussen ex-partners zijn, zo laat een politiewoordvoerder maandag weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg een melding van een vechtpartij waarbij vijf mensen betrokken waren. Een en ander speelde in het centrum van Eindhoven, aan de Keizersgracht. Daar was  op dat moment lichtkunstfestival GLOW aan de gang. 

Er kwamen meerdere agenten naar de Keizersgracht, omdat de situatie onrustig bleef. "Toen omstanders wilden helpen keerden twee mannen uit de groep zich ook nog tegen de omstander", zegt de politiewoordvoerder.

Pepperspray
De politie heeft de twee mannen aangehouden voor "weerspannigheid, verzet en het verstoren van de openbare orde." Bij de aanhouding is pepperspray gebruikt. 

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