Vechtpartij Eindhoven: twee mannen uit Schijndel aangehouden

Bij een vechtpartij in het centrum van Eindhoven zijn zaterdagavond twee mannen van 17 en 23 jaar uit Schijndel aangehouden. Zij hadden ruzie met elkaar. Aanleiding zou een conflict tussen ex-partners zijn, zo laat een politiewoordvoerder maandag weten.

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De politie kreeg een melding van een vechtpartij waarbij vijf mensen betrokken waren. Een en ander speelde in het centrum van Eindhoven, aan de Keizersgracht. Daar was op dat moment lichtkunstfestival GLOW aan de gang.