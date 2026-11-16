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Tilburg past omgevingsplan aan bij Kraaivenstraat

Het omgevingsplan voor Kraaivenstraat 1 in Tilburg is aangepast. Het gaat om een risicogebied rond een ammoniakkoelinstallatie. Kwetsbare gebouwen en locaties worden binnen deze zone uitgesloten.

Gevonden voor jou

De gemeente Tilburg heeft een wijziging doorgevoerd in het omgevingsplan voor de Kraaivenstraat. Het gaat om het juridisch vastleggen van een risicogebied rondom een ammoniakkoelinstallatie. Binnen deze zone worden kwetsbare gebouwen en locaties, zoals scholen of ziekenhuizen, uitgesloten vanwege de plaatsgebonden risicocontour. Deze wijziging ligt vanaf 16 november tot en met 28 december ter inzage.

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