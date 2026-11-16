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Gemeente Vught wil volkstuinen verplaatsen vanwege vervuiling
De gemeente Vught heeft plannen om een nieuw volkstuinencomplex te realiseren langs het Drongelens Kanaal. Het huidige complex moet sluiten vanwege bodemverontreiniging.
Het nieuwe volkstuinencomplex komt aan de overzijde van het huidige terrein in De Gement. De gemeente wil de verhuur exclusief aanbieden aan een nieuw op te richten volkstuinvereniging. Deze vereniging zal bestaan uit de huidige tuinders, zodat het beheer en de verhuur van de tuinen in vertrouwde handen blijft.
Door de bodemverontreiniging is de verplaatsing noodzakelijk. De gemeente ziet geen andere partijen die beter geschikt zijn voor deze verhuur, omdat de huidige gebruikers functioneel en feitelijk verbonden zijn met het volkstuinencomplex.
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