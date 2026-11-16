Uitbreiding woning en dakkapel aan achterzijde in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de Karel Doormanlaan in Oirschot. De vergunning maakt het mogelijk om de woning aan te passen en uit te breiden buiten de standaard regels van het omgevingsplan. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving.