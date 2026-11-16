Baarle-Nassau wijst dagen aan voor collectieve festiviteiten in 2027

De gemeente Baarle-Nassau heeft de dagen vastgesteld waarop in 2027 collectieve festiviteiten plaatsvinden. Tijdens deze evenementen mag tijdelijk meer geluid worden gemaakt dan normaal.

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De aangewezen dagen zijn onder andere carnaval van 6 tot en met 9 februari, Koningsnacht en Koningsdag op 26 en 27 april, de voorjaarskermis van 29 mei tot en met 1 juni, Midsummernight op de grens op 24 juli, en de najaarskermis van 2 tot en met 5 oktober. Voor deze dagen geldt dat de geluidsnormen met maximaal 20 decibel mogen worden overschreden, zoals toegestaan in de Algemene Plaatselijke Verordening.