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Baarle-Nassau wijst dagen aan voor collectieve festiviteiten in 2027

De gemeente Baarle-Nassau heeft de dagen vastgesteld waarop in 2027 collectieve festiviteiten plaatsvinden. Tijdens deze evenementen mag tijdelijk meer geluid worden gemaakt dan normaal.

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De aangewezen dagen zijn onder andere carnaval van 6 tot en met 9 februari, Koningsnacht en Koningsdag op 26 en 27 april, de voorjaarskermis van 29 mei tot en met 1 juni, Midsummernight op de grens op 24 juli, en de najaarskermis van 2 tot en met 5 oktober. Voor deze dagen geldt dat de geluidsnormen met maximaal 20 decibel mogen worden overschreden, zoals toegestaan in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

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