Peter en Ineke bezorgen rouwkaarten: ‘Mensen hebben al genoeg verdriet’

Mensen die een dierbare verliezen hebben al genoeg verdriet, vinden Peter (69) en Ineke (70) uit Empel. Daarom bezorgen ze sinds een aantal maanden rouwkaarten. De aanleiding is de prijsstijging van de speciale postzegel voor rouwpost. "Je betaalt nu 3,25 euro per kaart. Dat vinden we schandalig", vertelt Peter.

Megan Hanegraaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ze hebben de tijd, kennen de weg in het dorp en helpen graag een ander. Voor Peter en Ineke was het vanzelfsprekend om rouwkaarten te gaan bezorgen toen ze hoorden dat daar vrijwilligers voor werden gezocht. "We zeiden meteen: dat gaan we doen", vertelt Ineke. Haar man Peter vult aan: "Er komt bij een overlijden al genoeg op mensen af. Dan kunnen we ze toch een beetje ontlasten door de kaarten rond te brengen." Aanleiding is de prijsverhoging van de speciale postzegel voor rouwpost afgelopen juli. Die ging van 1,40 naar 3,25 euro per kaart. Uitvaartondernemer Paulien Graves uit Empel wil nabestaanden die extra kosten besparen. Een goed initiatief, vindt de 69-jarige Peter. "Zeker als je veel mensen kent, betaal je zo een paar honderd euro. En dan heb je alleen de kaarten nog maar. Belachelijk."

"We gaan dezelfde dag nog op pad om kaarten te bezorgen."

Anderhalve week na de oproep van Paulien ging het getrouwde stel voor het eerst op pad met een stapel rouwkaarten. Inmiddels hebben ze zo'n zeven keer een ronde gemaakt. "We hadden in het begin verwacht dat we vaker zouden worden gebeld. Omdat ik weet hoe druk Paulien het soms heeft met uitvaarten”, vertelt Peter. “Maar gelukkig is dat niet zo. Je hoopt natuurlijk dat het niet nodig is.” Per keer bezorgen ze gemiddeld tien tot vijftien kaarten in Empel en omstreken. Ineke: "Als we worden gebeld met de vraag of we kaarten willen bezorgen, gaan we dezelfde dag nog op pad." "Het moet zo snel mogelijk, zodat mensen op de hoogte zijn van het overlijden en de uitvaart die enkele dagen later al plaatsvindt." Ook in het weekend. "Want een overlijden houdt zich niet aan kantoortijden", vult haar man Peter aan.

"Het is geen fijne boodschap die je komt brengen. "

Het stel woont al jaren in Empel. Daardoor komt het weleens voor dat ze een bekende naam op een envelop zien staan of een kaart bezorgen op een adres dat ze kennen. "Als je iemand kent, besef je nog eens extra wat voor bericht je komt brengen", zegt de 70-jarige vrijwilligster. Ook Peter staat soms stil bij de boodschap die hij komt brengen. Zo bezorgde hij pas nog een rouwkaart bij een vrouw die net op de fiets thuiskwam. Toen ze vroeg wat voor post hij bij zich had, vertelde hij dat het om een rouwkaart ging. "Het is geen fijne boodschap die je komt brengen. Ik had haar liever iets anders gebracht", zegt hij. Zo’n kaart is wel heel belangrijk, weet Peter. "Daarop staat wanneer de uitvaart is. En het is vaak ook een herinnering aan de overleden persoon." Voor Peter en Ineke is dat reden genoeg om voorlopig door te gaan.